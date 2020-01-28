13 газовых заправок построят в области за 5 лет

На днях министр строительства и ЖКХ Калужской области представил программу развития газовых заправок.
Проект был разработан в рамках реализации задач по снижению негативного воздействию на экологию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 27 января.
Сегодня газ использует около 500 единиц автомобильной техники, зарегистрированных в области, в том числе более 300 автобусов.
При этом в регионе работают только две АГНКС и обе находятся в Калуге, сообщается в пресс-релизе.
Планируется, что через пять лет в области появится 13 аналогичных заправок.
Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
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