Пьяный 22-летний кировчанин порезал своих приятелей

22-летний житель Кирова выпивал с приятелями у одного из них дома. В какой-то момент между друзьями началась пьяная ссора.

Молодой гость так разгорячился, что сначала начал угрожать расправой своим оппонентам, а потом схватил нож и нанес обоим порезы в области голени.

Один пострадавший вызвал скорую, а второй смог самостоятельно добраться до больницы.

В отношении дебошира возбудили два уголовных дела за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

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