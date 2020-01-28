Семинар по вопросам духовного воспитания подростков прошел в Обнинске

В обнинском лицее «Технический» прошел семинар по вопросам духовно-нравственного воспитания подростков, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 28 января.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, священники и работники учреждения, где проводилась встреча.

Собравшиеся отметили, что изучение основ православия благотворно влияет на детей и способствует развитию патриотизма, и является профилактикой против правонарушений.

Учащиеся кадетских классов показали для гостей спектакль, посвященный Рождеству.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.