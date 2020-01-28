За ночь спасатели потушили два пожара

Пресс-служба регионального МЧС сообщила о двух пожарах на территории области, которые случились в ночь на вторник, 28 января.
Около половины второго ночи сгорел автомобиль на 10 километре объездной дороги в Малоярославецком районе. В огне никто не пострадал.
Под утро, в 4:37, горели гаражи на улице Жмакина в Кирове. Пожар ликвидировали 6 человек и 2 спецмашины. Пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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