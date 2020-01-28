Предприниматель продавал фальшивые сигареты

39-летний индивидуальный предприниматель попался на незаконном хранении и продаже табачной продукции без маркировки, рассказали в областном УМВД.

Сигареты он хранил в гараже и в иномарке: всего полицейские изъяли товар на сумму больше 7 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

Контрафакт мужчина продавал в Обнинске и в Боровске. Позже следователи установили, что предприниматель использовал чужой товарный знак, нанеся таким образом правообладателю ущерб на сумму более 4 миллионов 270 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.

Фото: pxhere.com.