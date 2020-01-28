Предприниматель продавал фальшивые сигареты

39-летний индивидуальный предприниматель попался на незаконном хранении и продаже табачной продукции без маркировки, рассказали в областном УМВД.
Сигареты он хранил в гараже и в иномарке: всего полицейские изъяли товар на сумму больше 7 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.
Контрафакт мужчина продавал в Обнинске и в Боровске. Позже следователи установили, что предприниматель использовал чужой товарный знак, нанеся таким образом правообладателю ущерб на сумму более 4 миллионов 270 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело.
Фото: pxhere.com.
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