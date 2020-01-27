9 лет строгача получил иностранец, продававший наркотики в Обнинске

Обнинский городской суд вынес приговор 23-летнему гражданину Таджикистана, который распространял наркотики на территории Обнинска.

Мужчина заблаговременно арендовал гараж в накограде и автомобиль, на котором и перевозил запрещенные вещества.

Когда злоумышленника задержали, то при себе изъяли заранее расфасованные упаковки с наркотиками. Позже подобные «заначки» нашли в гараже и в авто.

Суд приговорил виновного к 9 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: pxhere.com.