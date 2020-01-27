В Обнинске родились Демьян и Ариела

62 малыша родились в Обнинске в январе, сообщили в группе «Типичный Обнинск».



В новом году на свет появились 33 девочки и 29 мальчиков.

Некоторые родители решили дать малышам редкие имена: Савелий, Демьян, Серафим, а также Ариела, Аксинья и Аделина.



При этом в Обнинске в этом году имеют место случаи рождения малышей в уже немолодых семьях. В январе папой стал 69-летний житель наукограда, с чем его тепло поздравили в ЗАГСе.

Фото: Типичный Обнинск.