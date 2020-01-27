«Обнинск» продолжает погоню за плей-офф

В Рязани и Воронеже прошли матчи Высшей лиги «Б» чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Клуб «Обнинск» провел четыре матча на выезде.



Наши девушки в Воронеже взяли лишь одно очко. Спортсменки из Калужской области проиграли в двух поединках со счетом 1:3, 2:3.

В Рязани «Обнинск» победил в первом матче — 3:1, но всухую уступил во втором — 0:3.



Наша команда опустилась на 6-ое место в турнирной таблице. В 10-ом туре «Обнинск» сыграет очень важные матчи против ижевского «Италмас-ИжГТУ».

Фото: волейбольный клуб «Обнинск».