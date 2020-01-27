Больных больше не стало, но классы закрывают на карантин

В пяти школах Калуги несколько классов закрыты на карантин, сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

Речь о школах №№26,36, 15,19 и 21.

В целом, по словам специалистов, ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ на территории региона стабильная.

На прошлой неделе зарегистрировано 13 случаев гриппа и чуть больше 5000 случаев ОРВИ.

Превышение средних многолетних значений на текущей неделе отмечено только в Перемышльском районе.

Меньше стало случаев госпитализации в стационары: постоянная помощь медиков в Калуге потребовалась 54 больным. Неделей ранее это число было больше на 20 человек.

Фото: pxhere.com.