Девушка решила покутить с чужой банковской картой

Калужанин обратился в полицию после того, как потерял банковскую карту.
Пропажу он заметил, когда стал получать смс-уведомления о списании с его счета средств.
Как рассказали в областном УМВД, оперативники задержали девушку, которая и успела воспользоваться чужими средствами, расплачиваясь бесконтактным образом в магазинах.
Всего она потратила 7 тысяч рублей, пока владелец не заблокировал карту.
Подозреваемой грозит 3 года тюрьмы.
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