Девушка решила покутить с чужой банковской картой

Калужанин обратился в полицию после того, как потерял банковскую карту.

Пропажу он заметил, когда стал получать смс-уведомления о списании с его счета средств.

Как рассказали в областном УМВД, оперативники задержали девушку, которая и успела воспользоваться чужими средствами, расплачиваясь бесконтактным образом в магазинах.

Всего она потратила 7 тысяч рублей, пока владелец не заблокировал карту.

Подозреваемой грозит 3 года тюрьмы.