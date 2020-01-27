Женщина хотела получить прибыль и лишилась почти 300 тысяч рублей

Жительница Обнинска стала жертвой мошенников, сообщили в областном УМВД.

Женщина нашла в Интернете сайт, где предлагалось инвестировать свои сбережения с целью получения дохода.

Сначала доверчивая женщина перевела 200 тысяч рублей, затем ей позвонил неизвестный и посоветовал перевести еще 75 тысяч.

После перевода денежных средств гражданин перестал выходить на связь. Его телефон был выключен.

Полицейские разыскивают мошенника.

Фото: pexels.com.