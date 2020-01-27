Женщина хотела получить прибыль и лишилась почти 300 тысяч рублей

Жительница Обнинска стала жертвой мошенников, сообщили в областном УМВД.
Женщина нашла в Интернете сайт, где предлагалось инвестировать свои сбережения с целью получения дохода.
Сначала доверчивая женщина перевела 200 тысяч рублей, затем ей позвонил неизвестный и посоветовал перевести еще 75 тысяч.
После перевода денежных средств гражданин перестал выходить на связь. Его телефон был выключен.
Полицейские разыскивают мошенника.
Фото: pexels.com.
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