В Обнинске торговали подделками

В одном из торговых павильонов Обнинска правоохранители установили факт продажи вещей под товарными знаками двух известных фирм-изготовителей.
114 единиц товара изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие контрафактности.
Причиненный правообладателям ущерб составил более 264 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.
Индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде на время расследования.
Фото: pexels.com.
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