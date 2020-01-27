В Обнинске торговали подделками

В одном из торговых павильонов Обнинска правоохранители установили факт продажи вещей под товарными знаками двух известных фирм-изготовителей.

114 единиц товара изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила наличие контрафактности.

Причиненный правообладателям ущерб составил более 264 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

Индивидуальный предприниматель находится под подпиской о невыезде на время расследования.

Фото: pexels.com.