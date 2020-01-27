Юных калужан приглашают поучаствовать в конкурсе «Правнуки Победителей-2020»

Конкурс исследовательских работ «Правнуки Победителей-2020» проводится по инициативе движения «Бессмертный полк России».

Участвовать могут подростки от 11 до 18 лет: необходимо прислать работу с архивными материалами, показав навыки подачи своего исследования.

В срок до 15 марта конкурсантам предложат рассказать об одном из своих родственников, участвовавших в войне. Для этого придётся потрудиться, чтобы найти точные сведения в разных источниках.



Победители конкурса будут награждены памятными подарками и дипломами, а также примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве 9 мая 2020 года.



Подать заявку можно на конкурса: http://www.pravnuki-pobediteley.ru/.

Фото: областной молодежный центр.