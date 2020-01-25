Отец с больной дочерью пропали в Товарково

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о поиске двух жителей поселка Товарково: 74-летнего Юрия Овчарова и его 32-летней дочери Олеси Овчаровой.

Известно, что у женщины синдром Дауна, и она не разговаривает.

Отец и дочь пропали 22 января: уехали на голубом автомобиле «Хендай Гетс» с номером Е729ХА 50, и с тех пор их местонахождение неизвестно.



Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) .

Фото: Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» .