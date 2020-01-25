Обнинец за деньги приютил 9 иностранцев

В Обнинске расследуется уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Как рассказали в региональном УМВД, ранее судимый местный житель поставил на учет по своему месту проживания 9 граждан республик Таджикистан и Узбекистан.

Но по факту иностранцы не проживали в квартире обнинца: таким образом мужчина решил подзаработать.

Теперь ему придется отвечать за свой поступок в суде.

Фото: pexels.com.