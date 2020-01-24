Москвича осудили за пьяное вождение с поддельными правами

В январе 2018 года в Перемышльском районе сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя, нарушитель оказался жителем Москвы.

Дорожные полицейские составили протокол и отправили материалы в суд.

Виновному назначили штраф с лишением водительских прав.

Позже выяснилось, что гражданин предъявил фальшивые права и решение суда «прилетело» жителю другого региона, который не мог быть на месте правонарушения.

Силовики административное дело закрыли и возбудили уголовное дело за подделку документов, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 24 января.

В результате, с учетом другого обвинительного приговора за применения насилия в отношении представителя власти, мужчина в совокупности получил 2 года 7 месяцев колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com.