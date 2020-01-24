Юхновскую чиновницу осудили за взятку

Бывшую сотрудницу администрации МО МР «Юхновский район» признали виновной в получении взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 24 января.

Следствие установило, что чиновница получила 74 тысячи рублей за содействие гражданину в покупке и аренде двух земельных участков.

Женщине назначили лишение свободы условно сроком на 2 года и 6 месяцев, с испытательным сроком на 3 года, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.

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