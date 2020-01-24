«Фольксваген» вылетел с дороги и перевернулся

В два часа дня в пятницу, 24 января, спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.
Автомобиль «Фольксваген» съехал в кювет и опрокинулся на 21 километре автодороги «Калуга-Тула».
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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