Волонтеров приглашают на эко-автопробег

Минприроды области запланировало провести эко-автопробег «История малых рек. История Победы», сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 23 января.
С 20 по 30 апреля волонтеры и местные активисты проведут уборку берегов речушек на территории всех 24-х муниципальных районов и 2-х городских округов области.
Всех желающих приглашают присоединиться.
Более подробную информацию можно узнать на сайте министерства.
Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.
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