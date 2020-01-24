Культура доберется до самых отдаленных деревень

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в районы области поступят 8 многофункциональных передвижных культурных центров (автоклубов) отечественного производства.

У муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые мероприятия даже в самых отдаленных населенных пунктах, сообщила пресс-служба министерства культуры в пятницу, 24 января.

Для этих целей автомобили «ГАЗон Next», «Газель Next» оборудовали звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии.

Всего в Калужскую область в течение двух лет поступят 19 таких автоклубов.

Фото: пресс-служба министерства культуры Калужской области