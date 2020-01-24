Добровольные пожарные за год спасли имущество на 90 миллионов

Профессиональные спасатели подвели итоги работы добровольных пожарных дружин за прошедший год.

Калужские волонтеры-огнеборцы самостоятельно потушили 60 пожаров, спасли трех человек и имущество на сумму более 90 миллионов рублей.

220 раз профессиональные спасатели подключали добровольцев к тушению пожаров в качестве дополнительных сил.

В сводном реестре добровольных пожарных Калужской области состоят более 13 тысяч человек, сообщила пресс-служба МСЧ в пятницу, 24 января.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области