Добровольные пожарные за год спасли имущество на 90 миллионов

Профессиональные спасатели подвели итоги работы добровольных пожарных дружин за прошедший год.
Калужские волонтеры-огнеборцы самостоятельно потушили 60 пожаров, спасли трех человек и имущество на сумму более 90 миллионов рублей.
220 раз профессиональные спасатели подключали добровольцев к тушению пожаров в качестве дополнительных сил.
В сводном реестре добровольных пожарных Калужской области состоят более 13 тысяч человек, сообщила пресс-служба МСЧ в пятницу, 24 января.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области
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