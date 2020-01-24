Стоматолог задолжал 165 тысяч морального ущерба

Людиновец задолжал 165 тысяч морального вреда женщине, которая пострадала в ДТП по его вине.

Мужчина не стал оплачивать долг в назначенные сроки, и приставы приступили к мерам принудительного взыскания.

Силовики арестовали счета должника, запретили любые действия с его Nissan X-Trail и подготовили документы для удержания задолженности из зарплаты.

Гражданин, работая врачом-стоматологом в одной из клиник Брянской области, чтоб не вредить своей профессиональной репутации, перевел на один из арестованных счетов необходимую сумму.

Денежные средства незамедлительно списали и отправили на счет взыскателя, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 24 января.

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