Сегодня в Калуге ловят нетрезвых водителей

Сегодня в областном центре проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщила пресс-служба УИГИБДД в пятницу, 24 января.

Дорожные полицейские будут останавливать всех автолюбителей без исключения на заранее выбранном участке дороги.

Если водитель не вызовет подозрений, то поедет дальше. Тех, кого заподозрят в нетрезвости, попросят пройти проверку.

С начала года в Калуге уже зарегистрировано 3 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 4 человека получили ранения.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.