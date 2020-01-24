В Малоярославце обманутым дольщикам дадут квартиры

Жильцы двух проблемных домов улице Парижской Коммуны в Малоярославце уже в этом году получат квартиры в строящемся многоквартирном доме на улице Московской.

С новым инвестором уже подписано соглашение о предоставлении квартир обманутым дольщикам, сообщила пресс-служба областного минстроя и ЖКХ в четверг, 23 января.

Сейчас с будущими новоселами заключаются договоры долевого участия.

Фото: пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Калужской области.