Малоярославецкие полицейские раскрыли кражу денег из машины

В полицию Малоярославца обратился мужчина с заявлением о краже 5 000 рублей из его машины.
Потерпевший вечером припарковал свою иномарку на одной из неохраняемых стоянок.
Утром, вернувшись к автомобилю, владелец обнаружил, что пассажирское стекло разбито и пропали деньги, оставленные в бардачке.
Похитителем оказался 21-летний безработный местный житель.
Стражи порядка проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 24 января.
Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.
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