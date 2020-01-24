Малоярославецкие полицейские раскрыли кражу денег из машины

В полицию Малоярославца обратился мужчина с заявлением о краже 5 000 рублей из его машины.

Потерпевший вечером припарковал свою иномарку на одной из неохраняемых стоянок.

Утром, вернувшись к автомобилю, владелец обнаружил, что пассажирское стекло разбито и пропали деньги, оставленные в бардачке.

Похитителем оказался 21-летний безработный местный житель.

Стражи порядка проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 24 января.

Молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.