Хозяин квартиры порезал гостя разбитой бутылкой

29-летний житель Калуги выпивал у себя дома со своим 20-летним приятелем. В какой-то момент между молодыми людьми началась ссора.

Хозяин квартиры схватил пустую бутылку, разбил ее об стол и острыми краями нанес своему гостю несколько порезов.

Потерпевшего увезли в больницу, а нападавшего – в полицию.

Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 24 января.

Фото: Pixabay.com.