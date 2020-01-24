Хозяин квартиры порезал гостя разбитой бутылкой

29-летний житель Калуги выпивал у себя дома со своим 20-летним приятелем. В какой-то момент между молодыми людьми началась ссора.
Хозяин квартиры схватил пустую бутылку, разбил ее об стол и острыми краями нанес своему гостю несколько порезов.
Потерпевшего увезли в больницу, а нападавшего – в полицию.
Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы за умышленное причинение легкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 24 января.
Фото: Pixabay.com.
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