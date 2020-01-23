Пьяная парочка пыталась ограбить чужой дом

Два жителя Сухиничей задержаны по подозрению в покушении на кражу чужого имущества.

Как рассказали в областном УМВД, двое мужчин выпивали и решили продолжить свой отдых, но денег не было.

Тогда они попытались проникнуть в чужой дом в поселке Думиничи, но их спугнула сигнализация.

Оперативники по «горячим» следам задержали парочку, которой теперь придется ответить за неудавшуюся кражу.

Фото: pxhere.com.