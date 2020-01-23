Пьяная парочка пыталась ограбить чужой дом

Два жителя Сухиничей задержаны по подозрению в покушении на кражу чужого имущества.
Как рассказали в областном УМВД, двое мужчин выпивали и решили продолжить свой отдых, но денег не было.
Тогда они попытались проникнуть в чужой дом в поселке Думиничи, но их спугнула сигнализация.
Оперативники по «горячим» следам задержали парочку, которой теперь придется ответить за неудавшуюся кражу.
Фото: pxhere.com.
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