Калужанки победили в финале международного турнира по голболу

Воспитанницы региональной «Спортивной адаптивной школы «Эверест» Анастасия Мазур, Юлия Михайлова, Евгения Сёмина и Анастасия Чудина, входящие в состав сборной команды России по голболу, приняли участие в международном турнире «Pajulahti Games» в Финляндии.

Россиянки, потерпев в группе одно поражение от команды Израиля, смогли реабилитироваться и не только дошли до финала, но и обыграли в главном матче соперниц из Турции.

Фото: Министерство спорта Калужской области.