Пожарные потушили два дачных дома

Дачный дом в деревне Творищи Мосальского района загорелся вечером 22 января, сообщили в региональном МЧС.

С огнем справились 7 пожарных и 2 единицы техники, пострадавших нет.

А уже в ночь на 23 января на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Воинка Ферзиковского района.

Там оперативно потушить пожар смогли 6 человек и 2 машины. Пострадавших нет.

В причинах обоих пожаров будут разбираться инспекторы пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.