Пожарные потушили два дачных дома

Дачный дом в деревне Творищи Мосальского района загорелся вечером 22 января, сообщили в региональном МЧС.
С огнем справились 7 пожарных и 2 единицы техники, пострадавших нет.
А уже в ночь на 23 января на пульт спасателей поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Воинка Ферзиковского района.
Там оперативно потушить пожар смогли 6 человек и 2 машины. Пострадавших нет.
В причинах обоих пожаров будут разбираться инспекторы пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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