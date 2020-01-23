Из-за отсутствия снега соревнования по мотокроссу перенесли

23-й зимний турнир на Призы первого наукограда должен был состояться 25 января, однако организаторы решили его перенести на 16 февраля

из-за отсутствия в настоящее время снежного покрова.

Если верить синоптикам, обильные осадки должны выпасть как раз в феврале.

Соревнования по мотокроссу стали для Обнинска традиционными и проводятся, как правило, дважды в год, в том числе и зимой.

Фото: администрация Обнинска.

