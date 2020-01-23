Из-за отсутствия снега соревнования по мотокроссу перенесли

23-й зимний турнир на Призы первого наукограда должен был состояться 25 января, однако организаторы решили его перенести на 16 февраля
из-за отсутствия в настоящее время снежного покрова.
Если верить синоптикам, обильные осадки должны выпасть как раз в феврале.
Соревнования по мотокроссу стали для Обнинска традиционными и проводятся, как правило, дважды в год, в том числе и зимой.
Фото: администрация Обнинска.
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