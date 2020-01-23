Новогодние ели отправили на утилизацию в Обнинске

В обнинском городском парке завершилась акция по сбору новогодних елок, сообщили в администрации наукограда.
Вместо свалки ненужные деревья принес на утилизацию 51 человек.
Часть из них инициативные жители привезли централизованно: собрали елки, организовали транспорт и доставили деревья к месту сбора.
Ели, как и в прошлом году, увезли на переработку на ермолинское предприятие по производству топливных пеллет.
Фото: администрация Обнинска.
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