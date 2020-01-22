Водителю грузовика, по чьей вине погиб человек, озвучили приговор

В сентябре этого года 45-летний житель Чеченской республики, управляя грузовиком, въехал в остановившуюся на светофоре легковушку.

Авария произошла на автодороге «Москва-Малоярославец-Рославль» на территории Жуковского района.

В столкновении один пассажир легкового автомобиля погиб, двум другим был причинен легкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 1,5 года колонии-поселения и 2 года лишения права управлять транспортным средством.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 22 января.

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