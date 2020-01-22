Коммерсанту грозит 7 лет тюрьмы за незаконно вырубленный лес

В июле прошлого года частный предприниматель дал задание своей бригаде произвести рубку деревьев на участке, который не входил в арендованную делянку.

В результате было незаконно вырублено 70 кубов леса, находящихся в ведении Юхновского лесничества. Сумма ущерба составила больше 500 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано на рассмотрение в суд, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 22 января.

Предпринимателю грозит до 7 лет тюрьмы, кроме того ему предстоит возместить всю сумму причиненного ущерба.

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