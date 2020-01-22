Трое приятелей попались на хранении конопли

В сентябре прошлого года в Козельском районе трое 26-летних приятелей нарвали дикорастущей конопли и спрятали в заранее обговоренное место.

Однако стражи порядка тайник обнаружили, нарушителей задержали, а дурман, масса которого в перерасчете на сухое вещество, составила около 690 граммов, изъяли.

В отношении друзей-товарищей возбудили уголовное дело.

Подсудимые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении дела без исследования доказательств, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 22 января.

По решению суда молодые люди получили по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

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