Трое приятелей попались на хранении конопли

В сентябре прошлого года в Козельском районе трое 26-летних приятелей нарвали дикорастущей конопли и спрятали в заранее обговоренное место.
Однако стражи порядка тайник обнаружили, нарушителей задержали, а дурман, масса которого в перерасчете на сухое вещество, составила около 690 граммов, изъяли.
В отношении друзей-товарищей возбудили уголовное дело.
Подсудимые вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении дела без исследования доказательств, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 22 января.
По решению суда молодые люди получили по 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.
Фото: Pixabay.com
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