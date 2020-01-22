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Землевладелице назначили 20 тысяч штрафа за березки и осинки на поле

Опубликовано: 22.01.2020 17:09 0 181
Землевладелице назначили 20 тысяч штрафа за березки и осинки на поле

Сотрудники Россельхознадзора установили, что 7,5 гектар сельхозземелей, принадлежащих частному лицу, заросли березами, ивами, осинами и сорными травами.

Владелице участка был назначен штраф в 20 тысяч за нарушение земельного законодательства, сообщила пресс-служба Управления в среду, 22 января.

Гражданка, не согласившись с вышеуказанным постановлением, обратилась с жалобой в Калужский районный суд.

Судья, рассмотрев дело, не нашел в действиях должностных лиц нарушений и оставил штраф в силе.

Фото: Pixabay.com

Опубликовано: 22.01.2020 17:09 0 181
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