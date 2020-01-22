Полицейские задержали перекупов с ворованной машиной

В Боровском районе двое граждан решили заработать на перепродаже ворованной иномарки.

Подельники договорились с третьими лицами о покупке машины, зная, что она была украдена и на нее нет документов.

Однако продать автомобиль злоумышленники не успели: полицейские перекупов задержали, а машину изъяли.

В отношении граждан возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем».

На время расследования подозреваемых поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба МВД в среду, 22 января.

Фото: Pixabay.com.