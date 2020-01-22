Полицейские задержали перекупов с ворованной машиной

В Боровском районе двое граждан решили заработать на перепродаже ворованной иномарки.
Подельники договорились с третьими лицами о покупке машины, зная, что она была украдена и на нее нет документов.
Однако продать автомобиль злоумышленники не успели: полицейские перекупов задержали, а машину изъяли.
В отношении граждан возбудили уголовное дело по двум статьям «Приготовление к преступлению» и «Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем».
На время расследования подозреваемых поместили в СИЗО, сообщила пресс-служба МВД в среду, 22 января.
Фото: Pixabay.com.
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