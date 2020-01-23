18-летнему калужанину грозит срок за кражу кабелей

Оперативники Калуги задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в хищении интернет-кабелей из многоквартирных домов.

По версии полицейских, злоумышленник срезал сетевые кабели ночью, проникая в подвалы домов, находящихся в том же районе, где он проживал.

Похищенные провода обжигал, а полученный в результате металл сдавал в скупку.

Правонарушителю инкриминируют шесть эпизодов противоправной деятельности, сообщила пресс-служба МВД в среду, 22 января.

Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы за кражи.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.