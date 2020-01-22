Обнинская спортсменка завоевала 4 медали на чемпионате России

Воспитанница обнинского «Кванта» Елена Коржавина успешно выступила на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.

Не смотря на серьезную конкуренцию, Елене удалось завоевать 4 медали и выполнить норматив «Мастера спорта России», сообщили на сайте спортшколы.

Спортсменка с 2020 года входит в список кандидатов в сборную команду России по спорту слепых.

Результаты чемпионата будут учитываться при распределении квот на участие в Паралимпийских летних играх в Токио.

Фото: СШОР «Квант»