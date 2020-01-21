Пакет с продуктами стал добычей грабителя

В Калуге сотрудники ППС задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который подозревается в краже.
Двое мужчин поссорились на остановке из-за пакета с продуктами.
После ссоры подозреваемый ушел, но через некоторое время вернулся и продолжил конфликт. Избив своего оппонента, местный житель забрал пакет и скрылся.
За грабеж калужанину придется ответить перед судом.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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