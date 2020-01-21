В Малоярославецком районе обнаружили бешеную енотовидную собаку

В селе Ильинское Малоярославецкого района обнаружена енотовидная собака.
Как сообщили в областном комитете ветеринарии, лабораторные исследования головного мозга животного подтвердили наличие опасной болезни-бешенства. Сейчас специалисты ведомства проводят профилактические мероприятия, чтобы ликвидировать распространение болезни.
А в Перемышльском районе постановлением губернатора отменен карантин по бешенству.
Фото: pxhere.com.
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