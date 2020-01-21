Запись в обнинские школы начнется раньше, чем в калужские

Электронная запись детей в первые классы наукограда стартует 28 января в 9 часов.

Как рассказали в администрации Обнинска, запись осуществляется через портал госуслуг. В этом году братья и сестры могут поступать в ту же школу, если там уже учатся старшие дети, вне зависимости от места регистрации.

Дети, проживающие не на закрепленной территории, будут зачисляться в образовательные организации после 1 июля при наличии свободных мест.



В этом году в Обнинске для первоклассников откроют на 100 мест больше- 1500.

Фото: pxhere.com.