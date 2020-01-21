Бывший медик попыталась продать инвалидность

Прокуратура Боровского района утвердила обвинительное заключение в отношении экс-сотрудницы бюро медико-социальной экспертизы.
Как стало известно следствию, женщина в здании поликлиники Балабаново получила взятку в размере 30 тысяч рублей за принятие комиссией специалистов Бюро решения об установлении бессрочной инвалидности 3 группы.
Обвиняемая вину в совершенном преступлении не признала.
Теперь суд решит, какое наказание понесет обвиняемая: ей грозит до шести лет тюрьмы.
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