Милый мой бухгалтер: женщина присвоила почти полтора миллиона

В Обнинске бухгалтер одного из продуктовых магазинов стала фигурантом уголовного дела по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщили в областной прокуратуре, 48-летняя женщина на протяжении долгого времени не передавала в кассу подотчетные деньги, тем самым присвоив себе 1 миллион 300 тысяч рублей.

Ведется следствие, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: pexels.com.