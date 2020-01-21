Милый мой бухгалтер: женщина присвоила почти полтора миллиона

В Обнинске бухгалтер одного из продуктовых магазинов стала фигурантом уголовного дела по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере.
Как сообщили в областной прокуратуре, 48-летняя женщина на протяжении долгого времени не передавала в кассу подотчетные деньги, тем самым присвоив себе 1 миллион 300 тысяч рублей.
Ведется следствие, фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: pexels.com.
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