Тулячку посадили за организацию наркопритона

Калужский район суд вынес приговор 34-летней жительнице Тулы, которая обвинялась в содержании притона.
Как рассказали в областной прокуратуре, женщина сожительствовала с ранее судимым мужчиной в одном из калужских общежитий.
Там парочка организовала притон, в котором наркоманы употребляли запрещенные препараты.
За предоставление жилья, они делились с сожителями синтетическим наркотиком «скорость».
Обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: pxhere.com.
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