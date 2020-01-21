Тулячку посадили за организацию наркопритона

Калужский район суд вынес приговор 34-летней жительнице Тулы, которая обвинялась в содержании притона.

Как рассказали в областной прокуратуре, женщина сожительствовала с ранее судимым мужчиной в одном из калужских общежитий.

Там парочка организовала притон, в котором наркоманы употребляли запрещенные препараты.

За предоставление жилья, они делились с сожителями синтетическим наркотиком «скорость».

Обвиняемая частично признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.