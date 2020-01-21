Калужан опять просят спасти ежиков

С 21 января по 30 апреля региональное минприроды снова приглашает к участию в масштабной экологической природоохранной акции «Батарейку принеси – ёжика спаси».

Собранные герметично упакованные, взвешенные батарейки с наклейкой, на которой указаны название организации и вес батареек, можно принести в «Калужский региональный экологический оператор» по адресу, г. Калуга, ул. Ленина, дом 15, до 30 апреля.

Все принятые в рамках акции батарейки будут отправлены на переработку.