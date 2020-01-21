Калужские легкоатлеты привезли медали из Смоленска

В Смоленске завершились чемпионат и первенство ЦФО России по легкой атлетике в закрытом помещении.

Калужские спортсмены в этих стартах показали хорошие результаты: в их активе весь комплект наград, рассказали в областном минспорта.

Алексей Бубнев занял первое место в беге сразу на двух дистанциях. 800 метров он пробежал с результатом 1 мин 51,16 сек, а на 1500 метров финишировал со временем 3 мин 51,08 сек.

Среди женщин серебряным медалистом на дистанции 1500 метров стала калужанка Ирина Марачева, а на 3000 метров Анастасия Сычева - бронзовый призер.

Мария Попова заняла второе место на дистанции 2000 м с препятствиями и также завоевала серебряную медаль на 3000 м. А «бронзу» Калужской области в эстафетах 4х200 м принесли квартеты девушек и юношей.

Фото: Министерство спорта Калужской области.