30-летний водитель попался пьяным за рулем

В Калуге сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который управлял авто в состоянии опьянения.

Нетрезвого водителя заметили на улице Николо-Козинской.

Остановив нарушителя, сотрудники Росгвардии почувствовали, что от водителя исходит сильный запах алкоголя. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД.

При проверке документов выяснилось, что нарушитель в настоящее время лишен права управления транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com.