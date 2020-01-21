30-летний водитель попался пьяным за рулем

В Калуге сотрудники Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который управлял авто в состоянии опьянения.
Нетрезвого водителя заметили на улице Николо-Козинской.
Остановив нарушителя, сотрудники Росгвардии почувствовали, что от водителя исходит сильный запах алкоголя. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД.
При проверке документов выяснилось, что нарушитель в настоящее время лишен права управления транспортным средством.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: pxhere.com.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!