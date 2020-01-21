Житель Брянска обокрал калужских пенсионеров

В Брянской области задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в серии краж.

Как сообщили в региональном УМВД, в мае фигурант уголовного дела вместе с неизвестной женщиной, пришли к 92-летнему пенсионеру и представились сотрудниками газовой службы. Под предлогом проверки газового оборудования незваные гости прошли в квартиру. Один из них отвлек пенсионера, отвел его на кухню, якобы для проверки оборудования, а женщина отправилась на поиски сбережений.

Кроме того, как было установлено, в сентябре и ноябре 2019 года подозреваемый, применив аналогичную схему, совершил хищение денег у других пенсионеров.

Всего доверчивые калужане лишились 420 тысяч рублей.

Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается.