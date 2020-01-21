Из калужского магазина изъяли снюсы

Сотрудники отдела применения административного законодательства регионального УМВД проверили несколько торговых точек Калуги.
В одном из специализированных магазинов полицейские зарегистрировали факт продажи снюсов- никотиносодержащих жевательных смесей.
Из оборота изъято 54 единицы продукции.
Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!