Из калужского магазина изъяли снюсы

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В одном из специализированных магазинов полицейские зарегистрировали факт продажи снюсов- никотиносодержащих жевательных смесей.

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