Сразу с нескольких авто утащили аккумуляторы

Калужские полицейские задержали сразу нескольких подозреваемых в краже аккумуляторов.

Как рассказали в областном УМВД, за сутки возбуждено три уголовных дела.

В Калуге задержан молодой человек, подозреваемый в краже автомагнитолы и аккумуляторной батареи общей стоимостью более 5 тысяч рублей из отечественной легковушки.

В Сухиничах двое местных жителей подозреваются в краже колес и аккумулятора. Один из фигурантом может быть причастен и к подобной краже в Мещовском районе.

Фото: УМВД России по Калужской области.