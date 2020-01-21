Сразу с нескольких авто утащили аккумуляторы

Калужские полицейские задержали сразу нескольких подозреваемых в краже аккумуляторов.
Как рассказали в областном УМВД, за сутки возбуждено три уголовных дела.
В Калуге задержан молодой человек, подозреваемый в краже автомагнитолы и аккумуляторной батареи общей стоимостью более 5 тысяч рублей из отечественной легковушки.
В Сухиничах двое местных жителей подозреваются в краже колес и аккумулятора. Один из фигурантом может быть причастен и к подобной краже в Мещовском районе.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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